Kayseri'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrenci Toprağa Verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Kayseri'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8'inci sınıf öğrencisi Buğlem Berra Alptekin'in (14), Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı. Alptekin'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak General Emir Mahallesi'ndeki Hacı Ömer Tarman Camisi'ne getirildi. Cenazeye Buğlem Berra'nın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Alptekin, kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SÜRÜCÜ ÖĞRETMEN GÖZALTINDA

Diğer yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü Azize Y.B.'nin bir okulda öğretmenlik yaptığı, emniyetteki işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,