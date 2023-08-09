Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş ve kızı toprağa verildi

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak ve 3 yaşındaki kızı Nazlı Yasak, Batman'ın Kozluk ilçesinde defnedildi. Kazada, sürücü Yasak ve kızı hayatını kaybederken, eşi ve diğer çocukları yaralandı.