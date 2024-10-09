Kayseri'de Trafik Kazasında Bir Öğretmen Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı

Kayseri'de kamyon ile çarpışan hafif ticari araçta bulunan bir öğretmen hayatını kaybetti, 3'ü öğretmen 5 kişi yaralandı.

A.Ö. idaresindeki 38 HP 824 plakalı kamyon Kayseri- Ankara kara yolu Mahzemin Kavşağı'nda Y.K'nin kullandığı 38 AIK 062 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hafif ticari araçta bulunan ve öğretmen olduğu öğrenilen H.K'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan O.M, C.Y. ve Ö.Ç. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada ölen H.K. ile yaralılardan O.M, C.Y. ve Ö.Ç'nin Mahzemin Mahallesi'nde bir okulda çalıştıkları öğrenildi.

Öte yandan öğretmenlerin okul çıkışı otobüs beklerken, hafif ticari araca bindikleri iddia edildi.