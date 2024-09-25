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Kayseri'de Trafik Kazasında 5 Yaralı, Kaçan Sürücü Aranıyor

Kayseri'de Trafik Kazasında 5 Yaralı, Kaçan Sürücü Aranıyor
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Kayseri'nin Talas ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü kaçtı, polis yakalamak için çalışma başlattı.

KAYSERİ'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı. Kazadan sonra kaçan otomobilin sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Umut Caddesi kesişiminde meydana geldi. Y.E. idaresindeki 38 ZH 854 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 BMU 676 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, hafif ticari araç sürücüsü Y.E. ile araçlarda bulunan G.E., Y.P., K.Y. ve R.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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