Kayseri'de Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı
Kayseri'nin Talas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Umut Caddesi kavşağında, Y.E. idaresindeki 38 ZH 854 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BMU 676 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Y.E, Y.P, G.E, R.Y. ve K.Y. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kaçan 34 BMU 676 plakalı otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.