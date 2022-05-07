Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de hafif ticari aracın dereye yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kayseri'de hafif ticari aracın dereye yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sarız- Pınarbaşı ilçeleri arasında seyreden hafif ticari araç, Dokuzdolambaç mevkisinde dereye yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Murat Asil - Güncel