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Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kayseri'de hafif ticari aracın dereye yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de hafif ticari aracın dereye yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarız- Pınarbaşı ilçeleri arasında seyreden hafif ticari araç, Dokuzdolambaç mevkisinde dereye yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Murat Asil - Güncel

Pınarbaşı, Tragger, Kayseri, Güncel, Haberler

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