Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü
AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
H.M. idaresindeki otomobil, Uzun Ahmet Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri kaza yerine çağrıldı.
Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel