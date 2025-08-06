Kayseri'de Trafik Kazasında 1,5 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracın çarptığı 1,5 yaşındaki Umay Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı ve çocuğun ölen sürücünün uzaktan akrabası olduğu öğrenildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 1,5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Argıncık Mahallesi 6309 Cadde'de, Y.D'nin park etmeye çalıştığı 38 LU 101 plakalı hafif ticari araç, 1,5 yaşındaki Umay Y'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aracın altında kalan çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü gözaltına alındı.
Öte yandan, sürücünün, ölen kız çocuğunun uzaktan akrabası olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel