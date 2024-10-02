Kayseri'de Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafif ticari aracın çarptığı yaya S.D. hayatını kaybetti. Sürücü M.K. gözaltına alındı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.K. (21) idaresindeki 38 UK 061 plakalı hafif ticari araç, Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan S.D'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İncelemede, S.D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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