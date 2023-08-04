Kayseri'de trafik kazası: Yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı. S.T'nin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.
S.T'nin kullandığı 38 AIG 564 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.T, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel