Kayseri'de trafik kazası sonrası çıkan kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada minibüs sürücüsü yaralandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de trafik kazası sonrası çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
E.A. idaresindeki 38 KP 022 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda M.U. yönetimindeki 38 AHP 804 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışma sonrası E.A, kazaya sebebiyet verdiğini iddia ettiği 03 ACV 107 plakalı minibüsün sürücüsü Ş.Ç. ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.A, içinde çocukların da olduğu otomobilinin arka camını demir sopayla kıran minibüs sürücüsü Ş.Ç'yi bıçakla yaraladı.
Yaralı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli E.A. gözaltına alındı.