Kayseri'de trafik kazası sonrası çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Kayseri'de meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrasında çıkan demir sopa ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda polis olayın şüphelisi olan bir kişiyi gözaltına aldı.

KAYSERİ'de, 2 otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası sonrasında çıkan demir sopa ve bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı alt geçitte meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan Murat Uzunefe yönetimindeki 38 AHP 804 plakalı otomobil, Erhan Atalay idaresindeki 38 KP 022 plakalı otomobil ve Şahin Çakır yönetimindeki 03 ACV plakalı minibüs çarpıştı. Kaza nedeniyle sürücüler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma demir sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Şahin Çakır, aracından aldığı demir sopa ile Erhan Atalay'ın otomobilinin arka camına vurdu. Bunun üzerine Atalay, aracından aldığı bıçakla Çakır'ı yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, yaralı Çakır'ı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayın şüphelisi Erhan Atalay'ı gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.