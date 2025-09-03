Haberler

Kayseri'de Trafik Kazası: Gayrimenkul Danışmanı Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında gayrimenkul danışmanı Rabia Güler hayatını kaybetti, M.N.D. ise yaralandı. Kaza sonrası yapılan müdahale ile yaralı hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'de iki otomobilin çarpıştığı kazada, gayrimenkul danışmanı Rabia Güler öldü, M.N.D. ise yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana geldi. M.N.D. idaresindeki 51 AEE 562 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 GH 360 plakalı otomobil çarpıştı. 51 AEE 562 plakalı otomobil, tramvay direğine çarptı. Kazada, M.N.D. ve yanındaki Rabia Güler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gayrimenkul danışmanı olduğu öğrenilen Rabia Güler'in cenazesi, otopsi için morga konuldu. Yaralı sürücünün tedavisi ise sürüyor. azaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bir işletmenin 35 TL'ye sattığı ekmek arası tantuni gündem oldu

Yarım ekmek tantuninin fiyatını duyan şaştı kaldı! Yorumlar bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melek Mosso'ya Kastamonu'da 'giyinmeden gelmiş' eleştirisi

Melek Mosso konseri belediyeyi karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.