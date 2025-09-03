Haberler

Kayseri'de Trafik Kazası: Gayrimenkul Danışmanı Hayatını Kaybetti

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında gayrimenkul danışmanı Rabia Güler hayatını kaybetti, bir başka sürücü yaralandı. Olayın ardından bölgede inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'de iki otomobilin çarpıştığı kazada, gayrimenkul danışmanı Rabia Güler öldü, M.N.D. ise yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana geldi. M.N.D. idaresindeki 51 AEE 562 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 GH 360 plakalı otomobil çarpıştı. 51 AEE 562 plakalı otomobil, tramvay direğine çarptı. Kazada, M.N.D. ve yanındaki Rabia Güler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gayrimenkul danışmanı olduğu öğrenilen Rabia Güler'in cenazesi, otopsi için morga konuldu. Yaralı sürücünün tedavisi ise sürüyor.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.

