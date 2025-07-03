Kayseri'de Trafik Kazası: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Trafik Kazası: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 ALU 685 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halindeki 01 UC 969 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle tırın altına sıkışan otomobil, itfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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