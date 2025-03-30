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Kayseri'de Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Olay, Gesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

V.Ş. yönetimindeki 06 BKE 168 plakalı otomobil, Gesi Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nde park halindeki 38 UA 378 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, V.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan H.Ş, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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