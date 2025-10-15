Kayseri'de Trafik Kazası: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti, Sürücüye 9 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

KAYSERİ'de, otomobiliyle yol kenarında mola veren ailenin aracına çarpıp, bu sırada dışarıda bekleyen 9 yaşındaki Berat Efe Geldi'nin iki araç arasında sıkışarak ölümüne neden olan Durdu Polat, tutuklu yargılandığı davada 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 2 Şubat günü saat 23.00 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolu Örenşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mersin'den Kayseri'ye ailesiyle birlikte tatil için gelen Enes Geldi, dönüş yolunda mola vermek için 10 BJ 949 plakalı hafif ticari aracını yol kenarında durdurdu. Aile araçta otururken, Ensar ile kardeşi Berat Efe Geldi, dışarı çıkıp arkaya geçti. Bu sırada Durdu Polat yönetimindeki 50 KF 250 plakalı otomobil, çocuklardan Berat Efe Geldi ile hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, iki araç arasında sıkışan Berat Efe Geldi'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı otomobil sürücüsü Durdu Polat hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın yol kenarında beklediği sırada otomobilin arkadan çarptığı görüldü. Hayatını kaybeden Berat Efe'nin ise iki araç arasında sıkıştığı anlar kameraya yansıdı. Kazandan hemen sonra hafif ticari araçtan inen ailenin yerde yatan çocuğa doğru koşmaları da görüntülerde yer aldı.

Kazanın ardından Geldi, gözyaşları ile toprağa verilirken, sürücü Durdu Polat ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Durdu Polat hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Durdu Polat hakim karşısına çıktı. Duruşmada ölen Berat Efe Geldi'nin şikayetçi ailesi hazır bulundu. Pişman olduğunu söyleyen sanık Polat, "Her gün vicdan azabı çekiyorum. Pişmanım. Reflektör konulmamıştı. Böyle olmasını kimse istemezdi. Karşı taraf yol üzerine aracını park etmiş vaziyette bekliyordu. Uyarıcı bir işaret yoktu. Arkamdan araçlar gelince direksiyonu hafif sağa doğru kırdım. Fark ettiğimde kurtarmak için sola doğru direksiyonu çevirsem de bir anda kaza yaşandı. Bir kusurum olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu. Kazada hayatını kaybeden Geldi'nin ailesi ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Durdu Polat'ı, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığın ehliyetine de 2 yıl 6 ay süre ile el konulmasına hükmetti.