Kayseri'de Trafik Kazası: 74 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Trafik Kazası: 74 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti
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Kayseri'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 74 yaşındaki H.Ö. hayatını kaybetti. Kazada sürücü Y.G. ise yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı H.Ö. (74) hayatını kaybetti, sürücü Y.G. (18) ise yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı'nda meydana geldi. Y.G. yönetimindeki 38 BU 263 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen H.Ö.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından H.Ö.'nün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, sürücü Y.G. ise yaralandı. Ekipler, Y.G.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. H.Ö.'nün cenazesi ise otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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