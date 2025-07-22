Kayseri'de Trafik Kazası: 74 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı H.Ö. (74) hayatını kaybetti, sürücü Y.G. (18) ise yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı'nda meydana geldi. Y.G. yönetimindeki 38 BU 263 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen H.Ö.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından H.Ö.'nün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, sürücü Y.G. ise yaralandı. Ekipler, Y.G.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. H.Ö.'nün cenazesi ise otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.