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Kayseri'de Trafik Kazası: 4 Yaralı ve Otomobil Yangını

Kayseri'de Trafik Kazası: 4 Yaralı ve Otomobil Yangını
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Kayseri'de bir otomobilin park halindeki iki araca ve seyir halindeki bir araca çarpması sonucunda yangın çıktı. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de 3 araca çarpan otomobil yandı, kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Y.E'nin kullandığı 38 ALH 869 plakalı otomobil Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde park halindeki 2 araca ile seyir halindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile Y.E.T'nin kullandığı otomobilde kaza sonrası yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Y.E.T. ile diğer otomobillerdeki 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından araçta maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

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