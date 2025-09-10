Haberler

Kayseri'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

E.E.E. (24) yönetimindeki 14 BB 314 plakalı otomobil, Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı'ndaki kavşakta M.K'nin (24) kullandığı 16 GV 505 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü E.E.E. ile aynı araçtaki D.E. (48) hayatını kaybetti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan D.D. de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan M.K, M.K. ve M.D'nin tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Otel banyosunda korku filmlerini aratmayan manzara

Otel banyosunda korku filmlerini aratmayan manzara
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte futbol bu! 12 milyon nüfuslu ülke Brezilya'yı devirdi

İşte futbol bu! 12 milyon nüfuslu ülke Brezilya'yı devirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.