Kayseri'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

E.E.E. (24) yönetimindeki 14 BB 314 plakalı otomobil, Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı'ndaki kavşakta M.K'nin (24) kullandığı 16 GV 505 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü E.E.E. ile aynı araçtaki D.E. (48) hayatını kaybetti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan D.D. de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan M.K, M.K. ve M.D'nin tedavisi ise sürüyor.