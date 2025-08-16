Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yenice Mahallesi Çat mevkii Kirazlı yol ayrımında gerçekleşti. Esat Kahraman idaresindeki 38 HU 504 plakalı otomobil ile Sibel Çobanlı yönetimindeki 58 HC 979 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Ç.T. ve R.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Hacı Baba LALE/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Benim gönlümün efendisi Aykut Kocaman

Emre Belözoğlu: Benim gönlümün efendisi o hocadır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı

Yaptığı rezilliği utanmadan sosyal medyadan paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.