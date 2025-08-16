Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yenice Mahallesi Çat mevkii Kirazlı yol ayrımında gerçekleşti. Esat Kahraman idaresindeki 38 HU 504 plakalı otomobil ile Sibel Çobanlı yönetimindeki 58 HC 979 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Ç.T. ve R.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Hacı Baba LALE/KAYSERİ,