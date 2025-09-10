Haberler

Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı'nda meydana geldi. Efe Egemen E. (24) idaresindeki 14 BB 314 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 GV 505 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Efe Egemen E. ile yanındakilerden Devrim E. (48) hayatını kaybetti, 2 kişi ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Efe Egemen E. ve Devrim E.'nin cenazeleri ise otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
