Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
Melikgazi ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
E.E.E. (24) yönetimindeki 14 BB 314 plakalı otomobil, Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı'ndaki kavşakta sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 GV 505 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü E.E.E. ile aynı araçtaki D.E. (48) hayatını kaybetti.
Yaralanan 3 kişi ise kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel