Haberler

Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

E.E.E. (24) yönetimindeki 14 BB 314 plakalı otomobil, Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı'ndaki kavşakta sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 GV 505 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü E.E.E. ile aynı araçtaki D.E. (48) hayatını kaybetti.

Yaralanan 3 kişi ise kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
24 saatte 5 ülkeye saldıran İsrail'den yeni tehdit: Harabe olacak

24 saatte 5 ülkeye saldıran İsrail'den yeni tehdit: Harabe olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri çıldırtan sözler

Videoyu izlemeniz gerek! Söyledikleri Fenerbahçelileri çıldırtacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.