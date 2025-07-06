Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı
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Kayseri'de hafif ticari aracın park halindeki başka bir hafif ticari araca çarpması sonucu 29 yaşındaki İlknur Y. hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'de hafif ticari aracın, park halindeki başka bir hafif ticari araca çarptığı kazada İlknur Y. (29) öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. S.Y. idaresindeki 38 VU 563 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 38 AC 955 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, İlknur Y., hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 8 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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