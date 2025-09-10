Haberler

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1) KAYSERİ'DE OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

KAYSERİ'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. F.D. yönetimindeki 38 ABF 311 kamyonet ile Memiş O. idaresindeki 38 ZL 372 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 4 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Memiş O.'nun cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi 1. Lig

Amed'den bomba transfer! Yıllarca Fener'de oynayan yıldızı aldılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana, Türkiye'ye geliyor

Süper Lig devi, dünyaca ünlü yıldızını Türkiye'ye getiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.