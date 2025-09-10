Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda M.O'nun kullandığı 38 ZL 372 plakalı otomobil ile F.D'nin kontrolündeki 38 ABF 311 plakalı pikap çarpıştı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Otomobil sürücüsü M.O. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 3 kişi ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel