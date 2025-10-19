Haberler

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi Kayseri- Sivas karayolu 22'nci kilometrede meydana geldi. Sivas'tan Kayseri istikametine seyir halinde olan Hüseyin Eğin yönetimindeki 66 AAY 161 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Hatun Eğin hayatını kaybederken, sürücü Eğin ile kayınbiraderi O.Y. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıüzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sivas-Kayseri karayolunda ulaşımı kontrollü sağlarken, yaralılar da ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Hatun Eğin'in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galip gelinen maçta Fenerbahçe taraftarından yıldız oyuncuya tepki

Galip gelinen maçta bile yıldız oyuncuya tepki: Yerin dibine soktular
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Galip gelinen maçta Fenerbahçe taraftarından yıldız oyuncuya tepki

Galip gelinen maçta bile yıldız oyuncuya tepki: Yerin dibine soktular
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı: Gazze'de Türk görmek istemiyorum

Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
Orkun Kökçü'nün acı günü

Orkun Kökçü'nün acı günü
Aylardır boştaydı! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aylardır boştaydı! İşte Aboubakar'ın yeni takımı
Fenerbahçe yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi

3 gol, kırmızı kart, 2 gol iptali! Bu maçta her şey var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.