Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
M.N.D'nin kullandığı 51 AEE 562 plakalı otomobil, Uğurevler Mahallesi Sivas Bulvarı'nda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 GH 360 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada M.N.D'nin kullandığı araç tramvay direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada M.N.D. ve araçta bulunan R.G. yaralandı. Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.G. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
