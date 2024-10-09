Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Öğretmen Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Öğretmen Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri-Ankara yolunda hafif ticari araç ile taş yüklü kamyonun çarpışması sonucu bir öğretmen yaşamını yitirdi, beş kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'de, hafif ticari araçla taş yüklü kamyonun çarpıştığı kazada, 1 öğretmen yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kayseri- Ankara yolunda meydana geldi. Kocasinan ilçesi Mahzemin Mahallesi'ndeki bir okulda öğretmenlik yapan O.M., C.Y., Ö.Ç. ve Hasan Kale, iddiaya göre evlerine dönmek için durağa gitti. Bu sırada mahallede yaşayan Y.K., 38 AIK 062 plakalı hafif ticari aracıyla durağa yanaşarak öğretmenleri aldı. Kavşaktan dönmeye hafif ticari araç ile A.Ö. idaresindeki 38 HP 824 plakalı taş yüklü kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon, pancar tarlasına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde öğretmenlerden Hasan Kale'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik İnceleme 3-sayfa Kayseri Ankara trafik Sağlık Güncel Kaza

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt

Domuz eti iddiaları sonrası bakanlıktan beklenen açıklama geldi

 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Raporlar ortaya çıktı! İşte köfteye domuz eti karıştıran ünlü marka

 Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu

İsrail'in kabusu gerçek oluyor
Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi

Çevredekiler fark etmese Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir sapık dehşeti daha yaşanacaktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taş Kağıt Makas 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 9 Ekim yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Kuruluş Osman 167. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Ekim Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Özgür Çevik eşi kim, kiminle evlendi? Özgür Çevik eşi Hatice Kartoğlu kimdir (YABANCI DAMAT)? Şehit Sefer Alan kimdir? Kaç yaşında, memleketi neresi? Çarşamba hangi diziler var? 9 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Cem Öğretir Kimdir? Hayatı ve Biyografisi Hakkında Merak Edilenler Hakan Çalhanoğlu Bayern Münih'e mi gidiyor? Cem Öğretir'e ne oldu? Burnu kanadı Cem Öğretir burun kanama VİDEOSU yayınlandı mı? Cem Öğretir neden yok? Cem Öğretir ATV Haber'de neden yok? Cem Öğretir hasta mı, neden burnu kanadı (ESRA EROL)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.