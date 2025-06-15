Kayseri'de Trafik İhlallerine 10 Bin 916 Lira Ceza
Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 3 sürücüye toplamda 10 bin 916 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan ihbarlar doğrultusunda denetim gerçekleştirdi.
Kayseri'de, trafik kurallarına uymayan 3 sürücüye 10 bin 916 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan mevzuata aykırı araç dışında yük taşıyan ve trafik ihlali yapan 2 aracın görüntüleriyle ilgili çalışma yaptı.
Ekipler, tespit ettiği 3 sürücü ve araçların tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 10 bin 916 lira ceza kesti.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel