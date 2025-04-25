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Kayseri'de Trafik Denetimlerinde 1859 Sürücüye Ceza Kesildi

Kayseri'de Trafik Denetimlerinde 1859 Sürücüye Ceza Kesildi
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Kayseri'de son bir haftada yapılan polis denetimlerinde, trafik kurallarını ihlal eden 1859 sürücü tespit edilerek para cezası kesildi. Denetimlerde alkollü sürüş, cep telefonu kullanımı ve diğer ihlaller dikkat çekti.

Kayseri'de polis ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde, 1859 sürücüye para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kamu huzurunu bozan ve trafiği tehlikeye atacak şekilde araç kullanan sürücülere yönelik denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda, son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, alkollü araç kullanan, ehliyeti olmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halinde cep telefonu kullanan, aracında abartı egzoz bulunan, trafikte drift yapan ve makas atan, yüksek sesle müzik dinleyen, aracına ışık donanımı takan ve aracına modifiye yapan 1859 sürücü tespit edildi.

Sürücülere, trafik kanununun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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