Kayseri'de trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi

Kayseri'de yapılan trafik denetimlerinde 1242 sürücüye toplam 4 milyon 264 bin 616 lira ceza kesildi. Cezalar, çeşitli trafik ihlallerinden dolayı uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin huzur ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere yönelik 11-17 Aralık tarihlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, 1242 sürücüye, modifiyeli araç, abartı egzoz, sürücü belgesiz araç kullanmak, makas atma, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanmak, araçta ışık donanımı, drift atmak, yüksek sesle müzik dinlemek ve cep telefonuyla konuşmak suçlarından toplam 4 milyon 264 bin 616 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
