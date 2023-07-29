Kayseri'de trafik denetimleri arttı: 281 sürücüye ceza kesildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 281 sürücüye ceza kesildi. Denetimlerde, 11 drift, 71 abartı egzoz, 49 mevzuata aykırı ışık donanımı, 10 tehlikeli araç kullanma, 27 alkollü araç kullanma, 65 ehliyetsiz araç kullanma ve 48 yüksek sesle müzik dinlemeyle ilgili olarak toplamda 281 sürücüye ceza yazıldı. Yapılan denetimlerin devam edeceği bildirildi.