Kayseri'de Trafik Denetiminde 112 Bin Lira Ceza Kesildi

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Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden üç sürücüye toplamda 112 bin 454 lira ceza uygulandı. Sosyal medya paylaşımları üzerinden başlatılan denetimlerde uygunsuz ışık donanımı, drift atma ve ehliyetsiz sürüş gibi kurallara aykırı durumlar tespit edildi.

Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 3 sürücüye, 112 bin 454 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan "Ön farları arkaya taktırmış", "Şehir bizim sahnemiz" ve "Talas'ta tehlikeli sürüş" konulu paylaşımlarla ilgili çalışma başlattı.

Uygunsuz ışık donanımı olan otomobili tespit eden ekipler, sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 993 lira ceza uygulayarak, aracın ışık donanımını söktürdü.

Drift atan, aynı zamanda sürücü belgesi bulunmayan otomobilin sürücüsüne ise 65 bin 69 lira ceza kesen ve aracı trafikten men eden ekipler, trafikte tehlikeli seyreden sürücüye de 46 bin 392 lira ceza uygulayıp, ehliyetine 60 gün süreyle el koydu.

Ayrıca trafikte tehlikeli seyreden araç sürücüsüne "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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