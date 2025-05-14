Kayseri'de Trafiği Tehlikeye Düşüren Motosiklet Sürücülerine 95 Bin Lira Ceza

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren 4 motosiklet sürücüsüne toplam 95 bin 461 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde trafiği tehlikeye düşüren bir motosiklet sürücüsünün basında ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Aynı bölgelerde yapılan denetimlerde şikayete konu sürücünün de aralarında bulunduğu 4 motosiklet sürücüsüne 95 bin 461 lira ceza kesildi.