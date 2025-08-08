Kayseri'de Toplam 43 Yıl 8 Ay Hapis Cezalı 12 Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de çeşitli suçlardan dolayı haklarında toplamda 43 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 12 hükümlü, polis operasyonu ile yakalandı. Emniyet ekipleri eş zamanlı olarak belirlenen adreslere düzenlediği operasyon sonucunda gözaltına alınan hükümlüler cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 33 ekip ve 140 personelle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 43 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: KAYSERİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel