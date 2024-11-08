Kayseri'de TOMTAŞ Havacılık Tesisi Yeniden Hayata Geçirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve kamu, özel ortak girişimi ile yeniden hayata geçirilen TOMTAŞ Havacılık Tesisi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan ve Kayseri'de yeniden kurulan TOMTAŞ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi ve yönetim kurulu üyelerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, TOMTAŞ'ın Türkiye'nin savunma sanayi alanında parlayan yıldız olacağını kaydetti.

Türk savunma sanayinin gururu olacak Hürjet'in montajını yapacak personele de kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, "Milli platformlarımıza hayat verecek olan Hürjet'imizin montajının yapılacağı bu yüksek teknoloji üssünde çalışan kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum. Onların azim ve özverisiyle ülkemiz havacılık sektöründe çok daha büyük başarılar elde edecektir." ifadelerini kullandı.

Ekşi de Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, savunma sanayinin gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.