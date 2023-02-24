Kayseri'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Güncel Haberler Kayseri'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kayseri'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, K.B'nin kullandığı 06 GE 1302 plakalı otomobil ile İ.S. kontrolündeki 07 AKR 435 plakalı tır, Kocasinan ilçesi D300 kara yolu Mimarsinan Köprülü Kavşağı'nda çarpıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü K.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaynak: AA / Güncel Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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