Kayseri'de tırla çarpışan otomobildeki 10 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Kayseri'de otomobille tırın çarpışması sonucu 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.
Kayseri'de otomobille tırın çarpışması sonucu 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.
Y.D'nin kullandığı 61 K 9847 plakalı tır, Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda S.P. kontrolündeki 06 TZ 341 plakalı otomobille çarpıştı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada S.P. ile otomobilde bulunan 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel