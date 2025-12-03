Haberler

Kayseri'de 630 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de 630 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında bir tırda 630 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Kayseri'de bir tırda yapılan aramada 630 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrolü yapıldı.

Çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan denetimde, arama yapılan tırda 630 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
