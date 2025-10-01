Haberler

Kayseri'de TIR, otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 3 yaralı

Kayseri'de Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada bir TIR, bir otomobil ve bir kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 38 AOC 081 plakalı TIR, 38 AKF 358 plakalı kamyonet ve 38 ANB 432 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

