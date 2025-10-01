Kayseri'de Tır, Otomobil ve Kamyonet Kazasında 3 Yaralı

Haberler

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın yakıt ikmali yapan kamyonet ile otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de tır, otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Kayseri Çevre Yolu Malatya bağlantı yolunda, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 AOC 081 plakalı tır, yol kenarında yakıt ikmali yapan 38 AKF 358 kamyonet ile 38 ANB 432 otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 sürücü, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
