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Kayseri'de tır mezarlığa devrildi, sürücü yaralandı

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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde meydana gelen kazada, kuruyemiş yüklü bir tır mezarlığa devrildi ve araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazada mezarlık duvarı ve bazı mezarlarda hasar meydana geldi.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde tırın mezarlığa devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

F.Ö'nün kullandığı 07 AZT 044 plakalı kuruyemiş yüklü tır, Erenler Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki mezarlığa devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle mezarlığın duvarında ve bazı mezarlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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