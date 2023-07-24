Kayseri'de TIR ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, TIR ile çarpışan motosiklet sürücüsü Nuh Balkaya hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Balkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYSERİ'de, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Nuh Balkaya, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kayseri-Niğde karayolu Bahçelievler Mahallesi mevkinde meydana geldi. O.S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen TIR ile Nuh Balkaya yönetimindeki 38 AHE 883 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Nuh Balkaya ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıyı, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Balkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Balkaya'nın cansız bedeni, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, TIR sürücüsü O.S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.