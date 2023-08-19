Kayseri'de Tır Dorsesinde 80 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri, bir tırın dorsesinde yapılan aramada 80 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.