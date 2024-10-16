Kayseri'de TIR'da 2 Ton 160 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Kayseri'de gerçekleştirilen bir operasyonda, durdurulan bir TIR'da 2 ton 160 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, bir TIR'da yapılan aramada 2 ton 160 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri- Malatya yolu uygulama noktasında B.Ş.'nin kullandığı TIR'ı durdurdu. Yapılan aramada 2 ton 160 kilo tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.