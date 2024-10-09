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Kayseri'de Ters Yönde İlerleyen Öğrenci Servisine Ceza

Kayseri'de Ters Yönde İlerleyen Öğrenci Servisine Ceza
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Kayseri'de, ters yönde hareket eden bir öğrenci servis midibüsüne 6 bin 439 TL ceza kesildi. Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yapılan paylaşımlar doğrultusunda denetimlerini sıklaştırdı.

KAYSERİ'de, ters yönde ilerleyen öğrenci servisi midibüsüne 6 bin 439 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'araçlar ters yönden ilerliyor' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ters yönde ilerleyen öğrenci servisi midibüsünün sürücüsü tespit edildi. Sürücüye 'Karayolları trafik kanununa muhalefet' suçundan 6 bin 439 TL para cezası uygulandı.

Haber: Furkan KAVUKLU-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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