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Kayseri'de Ters Yönde İlerleyen Araç Sürücüsüne Ceza

Kayseri'de Ters Yönde İlerleyen Araç Sürücüsüne Ceza
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Kayseri'de, sosyal medyada paylaşılan ters yönde giden bir otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 TL ceza kesildi. Emniyet, olayla ilgili çalışma başlattı.

KAYSERİ'de, ters yönde ilerleyen otomobile 6 bin 439 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'Erkilet Bulvarında araç ters yönde ilerliyor' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü tespit edildi. Sürücüye 'Karayolları trafik kanununa muhalefet' suçundan 6 bin 439 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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