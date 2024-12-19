Kayseri'de Ters Yönde Giden Sürücüye Cezai İşlem
Kayseri'de sosyal medyada paylaşılan 'ters yönden giden araç' görüntüsü üzerine harekete geçen emniyet, sürücüye 6 bin 439 lira para cezası uyguladı.
Kayseri'de ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Ters yönden giden araç" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince kimliği tespit edilen araç sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza verildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel