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Kayseri'de Ters Yönde Giden Öğrenci Servisine Ceza

Kayseri'de Ters Yönde Giden Öğrenci Servisine Ceza
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Kayseri'de, sosyal medyada ters yönde ilerleyen araçlar konusunda yapılan denetimlerde, bir öğrenci servisi midibüsüne 6 bin 439 TL ceza kesildi.

KAYSERİ'de, ters yönde ilerleyen öğrenci servisi midibüsüne 6 bin 439 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'araçlar ters yönden ilerliyor' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ters yönde ilerleyen öğrenci servisi midibüsünün sürücüsü tespit edildi. Sürücüye 'Karayolları trafik kanununa muhalefet' suçundan 6 bin 439 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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